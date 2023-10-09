СБУ разоблачила в Одессе агента РФ, который выдавал себя за спасателя-волонтёра

Контрразведка Службы безопасности задержала ещё одного агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе.

По информации СБУ в Одесской области, он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона. Для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтёров — общественной организации, помогающей подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.

Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места прилётов якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке России.

По имеющимся данным, полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Кроме того, российский агент выполнял ещё одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки «ленинского коммунистического союза молодёжи». Также он был «связным» агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области, о котором сообщала Одесса News.

В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в Одессе. В начале полномасштабного вторжения России предатель подписался на вражеский Теlegram-канал, собиравший для российской разведки информацию о дислокации украинских войск. Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который «под прикрытием» находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на «прямую» связь с представителем российского ГРУ. После вербовки он получил инструкции и приступил к выполнению враждебных задач. Для коммуникации использовал мессенджер, а полученную развединформацию передавал агрессору в виде текстовых сообщений и фотографий украинских объектов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ в Одесской области

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