В Одессе возобновлена работа троллейбуса маршрутом № 10

С 9 октября работа троллейбусного маршрута №10 возобновлена в полном объёме.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что с сегодняшнего дня троллейбус № 10 будет следовать до конечной остановки у Пересыпского моста.

«Улицей Приморской транспорт курсирует в транзитном режиме», — уточняют в горсовете.

Одесса News информировала, что в Одессе до 20 октября перекрыто движение транспорта по улице Манежной угол Пишоновской в связи с проведением работ по устранению повреждений магистральной тепловой сети.

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