Готовь сани летом: в Одессе к зиме подготовили около 100 единиц спецтехники

К дежурству на улицах Одессы зимой будут готовы около 100 единиц техники.

Как отмечает официальный сайт «Одесса» горсовета, большинство поступило от международных партнёров: многофункциональная техника и аварийные машины, манипуляторы, мусоровозы и прочее.

Мэр Одесса Геннадий Труханов подчеркнул, что, несмотря на войну, за последние полтора года городской автопарк значительно пополнился современной техникой, но и задач у коммунальщиков стало больше.

«Именно они вместе с подразделениями ГСЧС первыми выезжают на места ликвидации последствий российских ракетных атак. И я безгранично благодарен нашим работникам за их трудную и очень важную работу», — сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала о ремонте магистральной тепловой сети в связи с подготовкой к зиме по улице Манежной/угол Пишоновской.

Видео: «Одесса»

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