Много шума из ничего: ВАКС закрыл дело «Роттердам плюс»

Высший антикоррупционный суд Украины 9 октября закрыл дело «Роттердам плюс» из-за истечения срока расследования.

Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила в Facebook.

«9 октября 2023 года во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть окончания срока досудебного расследования, определённого ст. 219 настоящего кодекса, после сообщения лицу о подозрении», – говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет объявлен 13 октября.

В САП заявили, что не согласны с данным решением судей и обжалуют его в суде апелляционной инстанции.

Для справки. Формула «Роттердам плюс» действовала для расчёта стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала добавление стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. Но в связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.

Адвокаты по делу заявляли, что проведены десятки экспертиз, подтверждающих законность формулы и не установивших ущерб от её действия.

21 сентября 2022 года ВАКС в 4-й раз признал законность и обоснованность закрытия дела «Роттердам плюс» из-за отсутствия в нём состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. Однако, на следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу «Роттердам плюс» подозрение объявили 15 фигурантам, в том числе должностным лицам НКРЭКУ.

15 марта 2023 года НАБУ и САП передал в суд первый эпизод дела «Роттердам плюс», которое касается обвинения шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016–2017 годов. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причинённого уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен.

25 апреля Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание по этому обвинению.

Одесса News информировала, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил размер залога бывшему главе правления НАК «Нафтогаз України» Андрею Коболеву с 229 млн грн до 107 млн грн в деле о начислении премий руководству «Нафтогазу» за победу в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома» и снял с него электронный браслет.

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