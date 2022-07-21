Полицейский требовал от одессита $4000 за непривлечение к уголовной ответственности

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов полиции ГУНП в Одесской области по факту совершения коррупционного преступления.

Как сообщается на сайте облпрокуратуры, правоохранитель, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем, требовал и получил от гражданина Украины 4 тыс долл. США взятки за непривлечение того к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов.

Отмечается, что во время передачи неправомерных средств полицейский задержан «на горячем».

В настоящее время обвиняемый уволен из правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News в июле 2022 года, в Одессе государственного регистратора подозревают в несанкционированном внесении изменений в базу данных автоматизированной системы, в результате чего государству нанесён ущерб в 45 миллионов гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.