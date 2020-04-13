За переправку нелегала через украинскую границу одессит установил таксу — $500

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в незаконной переправке граждан через государственную границу, получавший за свои услуги 500 долларов США.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, задержанный — 29-летний житель Великомихайловского района. Ему грозит до девяти лет заключения.



Учитывая, что сейчас государственная граница Украины закрыта, злоумышленник договорился перевести «клиента» на территорию Молдовы в обход пунктов пропуска.

Работники следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры области прекратили противоправные действия мужчины. Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется также информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности.

Фото: Нацполиция, СБУ

Видео: Нацполиция