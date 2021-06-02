Смерть наступила мгновенно: подробности гибели в горах Турции одесской альпинистки

Одесская альпинистка Яна Кривошея, которую почти месяц искали в горах турецкой Анталии, погибла, предположительно, 2 мая. Одной из причин трагедии стало то, что девушка сбилась с маршрута.

Об этом рассказал брат погибшей Яны в Facebook.

По его словам, турецкая полиция пока не выдвинула официальную версию гибели Яны после того, как её тело было найдено. Но допускают, что Яна могла погибнуть 2 мая после того, как сбилась с маршрута. Сначала она следовала по правильному пути, однако на каком-то отрезке пути свернула направо. После того, как Яна осознала свою ошибку, она не захотела возвращаться на вершину и решила пойти дальше.

«В этом моменте она не оценила опасность спуска, и, скорее всего, либо покатилась на сыпучке до обрыва, либо — подошла, чтобы посмотреть слишком близко и упала, и улетев в пропасть на 100 метров, оказалась в расщелине, которую не видно ни сверху на маршруте, ни дрону, который не может подлететь достаточно близко (потому что он теряет управление из-за ребра, которое закрывает расщелину), чтобы на изображении было видно человека», — сообщает брат погибшей.

Он также рассказал, что после этого телефон Яны Кривошеи «начал брать очень странные соты» в районе города Манавгат.

«Потому что соты Анталии были закрыты стеной — она оказалась между двух отвесных стен на горе. А «просвет» в расщелине выходил как раз на восток, на Манавгат…» — объясняет Слава Кривошея.

«Скорее всего смерть наступила мгновенно, потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 м… Спасатели прочёсывали это ребро сверху, но видимость вниз была очень ограниченной, а дрон просто не мог залететь в эту расщелину. Кстати, вертолёты облетали это место, и тоже ничего не увидели, а вот военный самолёт с оптикой сразу засёк её…», — говорится в сообщении.

Также брат погибшей одесситки поблагодарил всех, кто был задействован в поисках и сообщил, что церемония прощания с Яной Кривошеей, возможно, пройдёт в Одессе 4-5 июня.

Фото: Facebook

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