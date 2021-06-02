Кому в Одессе 3 июня отключат газ и свет

3 июня некоторой части потребителей электричества и газа в Одессе будет отключено газо- и электроснабжение.



Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Так, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Тополевая, 12-А с 9:00 до 15:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ Адрес отключения Кому отключат 1 ул. Тополевая, 12-А ГРП-ШТ — 136 2 ул. Тополевая, 16 котельная 3 ул. Тополевая, 10 котельная 4 ул. Тополевая, 14 котельная 5 ул. Тополевая, 12-А котельная 6 ул. Ак. Королёва, 15 магазин «АТБ» 7 ул. Левитана, 87 Дом молитвы 8 5-я линия Люстдорфской дороги, 27 частный дом 9 ул. Левитана, 79 котельная 10 ул. Левитана, 44 автосалон

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Линия/4-я станция Люстдорфской дороги: 2, 3А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 41, 43, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 1-й переулок Глазунова: 1А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 1-й Сурикова пер.: 1, 2, 2А, 3, 3А, 5А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня 1-й Тупиковый пер.: 1, 2, 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 1-й Ульяновский пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 2-й пер. Тупиковый: 1А, 3А, 3Б, 5, 7, 13Б, 15, 32

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 2- й пер. Обильный: 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 14а, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 2-я Пригородная: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня 2-й пер. Васнецова: 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 2-й Глазунова пер.: 5

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 2-й Сурикова пер.: 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня 2-й пер.Кандинского (Ульяновский ): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 3-й пер.Кандинского (Ульяновский пер.): 1, 2, 3, 3-А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 4-я Пригородная: 4, 10, 16

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня 4-й пер. Александра Невского: 7Б, 7В

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 4-я Пригородная (Кондренко): 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37, 39, 41

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня 4-й Ульяновский пер.: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 5-й Ульянївський пров: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня 5-й пер. Кандинского Василия: 14а, 19

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Академика Глушко: 13, 13/1, 15, 15А, 15Б

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 18:00

3 июня Академика Королёва: 72

Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 18:00

3 июня Берёзовая: 2, 3, 4, 4а, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47А, 48

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Бернардацци (Красных Зорь): 3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 20:00

3 июня Ванный пер., Киевский район: 12

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 20:00

3 июня Ванцетти: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42а, 46, 48, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Ванцетти пер.: 13

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Васнецова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Вертелецкого: 47-В, 50

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Вронского: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 41

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня Глазунова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8/1, 8а, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Дмитрия Донского: 14, 24/1, 24А, 26, 28, 28А, 30, 32, 32/3, 32а, 32Б, 34, 34а, 36, 36/А, 38-40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 50а, 51, 51а, 52а, 53, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 61-а, 61Б, 61-в, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 65/1, 65а, 65Б, 66, 67, 68, 69, 70А, 70б, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 75-а, 75б, 76, 77, 78, 78/1, 78г, 79, 80, 81, 81а, 81б, 82а, 82б, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89а, 89Б, 90, 91, 92, 92А, 93, 93-Б, 94, 95, 95/1, 96, 96/1, 96/2, 96а, 98/100, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 115, 115б, 523, 832, 833

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Жаботинского: 48, 48-А, 48в, 48г, 50, 52, 52а, 52ж, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 81

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Жасминова: 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Китобойная: 48а, 49, 49Г, 50, 50а, 50б, 51, 51а, 52, 52-В, 52-Г, 53, 53/1, 53а, 54, 55, 55а, 55в, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63а, 64, 65, 65а, 65б, 66, 67, 68, 69, 69а, 70а, 71, 71А, 72, 74, 75, 75 а, 75б, 76, 77, 77б, 77Г, 78, 78а, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 87б, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 106а, 108, 110

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Кондренко: 1а, 11, 13, 19А

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня Кордонный пер. Киевский р-н: 5/3, 13, 13/1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 20:00

3 июня Кордонный пер., Малиновский р-н: 10а

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 20:00

3 июня Левкоевая (бывшая Левкойная): 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14-А, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32Б, 32В

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 57, 57/59, 63, 63/1, 65, 69а, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 75б, 77, 81а, 83, 85, 87, 89а, 91, 93, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 113а, 115, 115А, 117, 119, 121, 155

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Линейная: 2, 3, 4, 7, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Малиновского Маршала: 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 108А, 110

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня Маршала Бабаджаняна: 70, 72, 74

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня Маршала Бабаджаняна: 30, 32, 34, 36А, 38, 40

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня Минская: 3, 3А, 4, 4а, 5, 5А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня Обильная: 23, 27, 29, 31, 32, 33, 33а/1, 33б, 33в, 34, 36, 36а, 36В, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41б, 42, 42/1, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47Б, 47Б1, 48а, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 57б, 57-Б/1, 58, 58/2, 59, 59а, 59б, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64/1, 64а, 64Б, 64в, 65, 66, 66а, 67, 67а, 67б, 68, 68/А, 68/А/1, 68а, 68-А, 68Б, 68В, 68Г, 69а, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 78Б, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88а, 89, 89а, 90, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 871

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Александра Невского: 42а, 44, 44а, 44-А/1, 46А, 48а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Ольгиевская улица: 6, 7, 8, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 19:00

3 июня Пантелеймоновская ул.: 64, 68, 70

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Пастера ул.: 11, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 19:00

3 июня Петрашевского: 23, 31, 33, 39, 39/1, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76/1, 76/2

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Планетная: 26а, 32, 33, 34А, 34-Б, 34-В, 35, 35а, 35Б, 36, 36А, 37, 38, 38Г, 39, 40, 40Б, 40в, 40г, 41, 41/2, 41а, 42, 43, 43б, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48/1, 48а, 49, 49а, 50, 51, 51/А, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66уч2, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 79Б, 80, 81, 81а, 81Б, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 97а, 99, 101

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Прорезная: 1, 2а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Пушкинская ул.: 62, 64, 66, 68, 74, 76

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Розовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28Б, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33а, 34, 35, 38, 38а, 40, 40а, 40Б

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Ромашковая: 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 31/2, 32, 32а, 33, 34, 34А, 36, 36а, 38, 40, 40б, 40-В, 40Г, 42, 44, 46

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Ришельевская улица: 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Сакко: 1, 7, 10, 11, 11а, 12/1, 12А, 13, 14, 14-А, 16, 16а, 18а, 20, 22, 24, 24а, 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Спартаковская: 6, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 23, 25, 25Б, 25в, 25г, 27, 31, 33, 35

Вид отключения: срочное. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

3 июня 19:00

3 июня Сурикова: АРА2, 3А, 3, 3/2, 4а, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6г, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 16/1, 16А, 17, 18, 19, 19а, 19в, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 35, 35Б, 36, 37, 37-А, 38, 49

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня Сельская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня Транспортная ул.: 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7д, 7Ж, 8, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 17:00

3 июня Хаджибеевская дор.: 517

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 июня 19:00

3 июня Щорса: 2Б, 4, 4А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 18:00

3 июня пер. Авиаторов: 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер. Берёзовый: 1, 2

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер. Глазунова: 3а, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер. Кордонный, Приморский р-н: 1А, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13-13В, 13а, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

3 июня 20:00

3 июня пер. Прорезной: 27

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер. Южный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 28В

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер. Ульяновский: 4, 15а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня пер.Тупиковый: 7

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

3 июня 17:00

3 июня

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