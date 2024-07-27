27 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 27 июля с 17 до 23 часов будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщаетTelegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Гумилёва, 3-14, Художника Фёдорова, 14-16, пер. Павлова, 1-7. Работы до 17.00.

Дачи Ковалевского, 14-89, Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28, Гумилёва, 1-4,14, Фёдорова, 1-35, пер. 1-й Колхозный, 2, 2а, пер. Маячный, 1/1. Работы до 20.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

24 июля плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, что существенно уменьшило дефицит электроэнергии в стране.

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