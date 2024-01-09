Непогода будет доставлять хлопоты жителям Одесской области и 9 января

Второй день непогода в Одесской области.

9 января будет снежно и скользко., — предупреждает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«На дорогах государственного и местного значения не прекращается работа спецтехники. Все службы работают в усиленном режиме», — проинформировал глава ООГА, обратившись к одесситам «воздержаться от поездок на автомобиле и без необходимости не выходить на улицу, особенно людям почтенного возраста и беременным».

По состоянию на 21.00 8 января, оперативная ситуация в районах области была такой:

Подольский район: отсутствует электроснабжение в 58 населённых пунктах (20 827 человек), аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление. Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется. Дороги проездные, гололедица, осадки в виде снега, подрядная и коммунальная техника работает;

Березовский район: 4 населённых пункта частично без электроэнергии, 79 – полностью (31 600 жителей). Газо-, тепло- и водоснабжение есть;

Раздельнянский район: без электроснабжения 66 населённых пунктов (25 920 человек); 2 – частично. Работают бригады ДТЭК. Тепло, водо- и газоснабжение в штатном режиме;

Белгород-Днестровский район: частично отсутствует электропитание в городе Белгород-Днестровском и селе Староселье. В остальных общинах всё работает в штатном режиме. Коммунальными предприятиями и дорожными службами производится расчистка;

Измаильский район: энергоснабжение отсутствует в 14 населённых пунктах (28 362 человека). Теплоснабжение: в г. Измаил котельная имеет утечку, одно здание сейчас без отопления. С утра 09.01. ремонтные работы будут продолжены. Водоснабжение, газоснабжение на территории района работает в штатном режиме;

Одесский район: электроснабжение отсутствует полностью в 16 населённых пунктах (6785 жителей). Работают генераторы, заявки в ДТЭК поданы;

Болградский район: отсутствует электроснабжение в 6 населённых пунктах. Ведутся ремонтные работы.

Одесса News информировала, что 8 января ураганный ветер в Белгород-Днестровском привёл к обрушению ветряного электрогенератора.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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