В Одессе планируют отремонтировать памятник архитектуры — Дом с единорогом

В Одессе планируют отремонтировать памятник архитектуры на Софиевской, 15, известный как дом с единорогом.

Об этом сообщает Управление капитального строительства Одесского горсовета, объявившее тендер на ремонтно-реставрационные работы стоимостью в 18 241 700 гривен.

По информации Одессы News, за счёт города планируется сделать крышу и фасад здания — восстановят лепной декор, балконы, ворота, сделают подсветку фасада и тротуар у дома.

Компанию, которая будет ремонтировать здание, определят на аукционе 20 июля. Выполнить все работы нужно будет до декабря 2022 года.

Кстати. Дом №15 на Софиевской был построен в конце XIX века для гвардии полковника Виктора Скаржинского по его собственному проекту. Его знают как «дом с единорогами» из-за архитектурных элементов на фасаде. Здание является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщала Одесса News, по информации из управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации владельцы гостиницы «Пассаж» перешли к этапу первоочередных аварийных работ по проекту, который был согласован ещё в 2016 году, в частности, укрепляется часть фундамента и перекрытий.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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