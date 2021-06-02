Одесский отель «Пассаж» к началу курортного сезона …закрылся

Одесский отель «Пассаж» закрыт на ремонт.

Об этом передаёт наш корреспондент, узнавший, что до конца месяца на сайте двухзвёздочного отеля свободных мест нет и поисковик переправляет в близлежащие гостиницы.

Взору фотокорреспондента предстал смонтированный забор, закрытые входные двери и куча вывозимого строительного мусора.

По информации из управления охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации известно, что владельцы гостиницы переходят к этапу первоочередных аварийных работ по проекту, который был согласован ещё в 2016 году, в частности, укрепляется часть фундамента и перекрытий.

Что касается сроков окончания ремонта, в управлении не берутся прогнозировать.

В настоящее время здание находится в собственности компании «Рестинмакс-Украина», которую связывают с бизнесменами Кауфманом и Грановским.

Как информировала Одесса News, в марте2021 года члены консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области одобрили эскизный проект реставрации торгово-гостиничного комплекса «Пассаж», предусматривающий достройку ещё одного этажа — мансардного.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, выступая на Всеукраинском Форуме местного самоуправления «Одесчина: децентрализация в действии», отметил, что «в городе сложилась катастрофическая ситуация со строительством объектов, находящихся в историческом ареале, — производятся надстройки мансард или этажей над памятниками архитектуры национального значения».

Фото: Александр Александров/Одесса News

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