Пасхальное убийство в Маяках Одесской области: полиция нашла убийцу

Правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве жительницы Маяки в Одесской области, совершённом на Пасху.

По данным Нацполиции в Одесской области, 40-летний правонарушитель, пытаясь избежать ответственности, скрылся с населённого пункта сразу после преступления. За несколько недель его разыскали в Одессе по новому месту работы.

«Правонарушение было совершено на Пасху. В ходе следствия правоохранители установили, что женщина со своим сожителем и их общим знакомым распивали алкогольные напитки. Когда её муж лёг спать, товарищ начал ухаживать за ней, но получил отказ. Это возмутило правонарушителя, поэтому он схватил нож и ударил им потерпевшую в шею», — говорится в сообщении.

Подозреваемый, уроженец Татарбунарской общины, в 2019 году освободился из мест не столь отдалённых за разбой и незаконное завладение транспортным средством. Сейчас ему объявлено подозрение за умышленное убийство и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Суворовский райсуд г. Одессы признал виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, убившего на почве ревности свою знакомую.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №2

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