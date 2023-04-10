В Одессе заступили на охрану порядка усиленные наряды полиции

10 апреля усиленные наряды правоохранителей заступили на охрану публичной безопасности и порядка в Одессе.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, весь комплекс превентивных действий, проводимых правоохранителями, обусловлен целью не допустить нарушений публичного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю 79-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков, которые проходят в центральной части города.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук провёл объединённый инструктаж правоохранителей, приступивших к несению службы в городе.

«Задача правоохранительных органов – обеспечить мирное течение всех мероприятий и покой жителей и гостей города, максимально быстро реагировать на обращения граждан и возможные недоразумения и противоправные проявления. Обязательна для нас реализация превентивных мер по требованиям военного положения и норм действующего законодательства, в частности, закона о декоммунизации и недопущении использования запрещённой символики, — обратился к подчинённым полковник полиции Иван Жук. – Ожидаю от вас максимально быстрой реакции на любые правонарушения. Ваши действия должны быть слаженными и профессиональными, направленными на прекращение противоправных проявлений и урегулирование конфликтных ситуаций».

Полицейские обратились к участникам мероприятий с просьбой обращать внимание на подозрительных лиц, соблюдать установленные правила поведения и содействовать правоохранителям в обеспечении порядка, а обо всех случаях противоправных действий сообщать полицейским на местах или по номеру «102».

Порядок обеспечивают более полутысячи полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и курсантов Одесского государственного университета внутренних дел.

Как сообщала Одесса News, в день празднования 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков — 10 апреля — в городе будут усилены меры безопасности.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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