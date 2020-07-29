Полиция установила нападавших на одесского активиста

Все участники нападения с применением огнестрельного оружия на автомобиль, в котором находился лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, полицией найдены.

Об окончании операции «Перехват» в связи с происшествием возле с. Визирка Одесской области сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле с. Визирка, обнаружены и изъяты. Специальная полицейская операция «Перехват» завершена. Сейчас производится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия. Сейчас все участники происшествия установлены. Все они — жители города Южный в возрасте от 25-ти до 31 года», — говорится в сообщении.



В полиции добавили, что в рамках начатого по факту хулиганства уголовного производства решается вопрос о задержании подозреваемых.

Как сообщала Одесса News, руководитель одесской ОО «Уличный фронт» Демьян Ганул заявил, что 28 июля в полдень неизвестные злоумышленники из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль ВАЗ, на котором он добирался из Южного в Одессу. По его словам, сначала автомобиль Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes пытались столкнуть его автомобиль с трассы во время движения, а затем начали обстреливать с двух сторон. Полиция объявила операцию «Перехват».

Видео: Нацполиция Одесской области