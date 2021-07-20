Одесская полиция начала расследование причин гибели на море 17-летнего парня

Одесские полицейские начали досудебное расследование по факту смерти на море у пляжа на 11-й станции Большого Фонтана 17-летнего парня.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Трагическое событие произошло 19 июля на пляже на 11-й станции Большого Фонтана, куда юноша пришёл со своими друзьями.

По словам одного из парней, который был рядом с погибшим, тому внезапно стало плохо, когда они плыли к волнорезу. Юношу вытащили на берег и передали медикам, попытки реанимировать которого оказались тщетными.

Как сообщала Одесса News, днями в воде у пляжа «Ирина» в Затоке было найдено тело утонувшего 49-летнего мужчины, а двумя днями позже — тело его 13-летнего сына, приехавшие отдохнуть из Черкасской области.

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