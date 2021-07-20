Несовершеннолетний водитель ответит за смертельное ДТП в Черноморске

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли супруги.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, в октябре 2019 года 17-летний парень, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, будучи за рулём Mercedes-Benz, в пгт Александровка города Черноморск, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с автомобилем М-412.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 77-летний водитель и его жена от полученных травм скончались», — напоминает события того времени облпрокуратура.

Как сообщала Одесса News, 8,5 лет лишения свободы — такой приговор в июне 2021 года вынес Киевский районный суд Одессы водителю, причастному к ДТП по ул. Д.Донского, в результате которого погибли в марте 2018 года два человека.

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