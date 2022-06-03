Суд вернул Министерству обороны 2,5 тысячи га земель в Одесской области

Министерство обороны Украины вернуло в своё подчинение 2,5 тыс. га в Одесской области, около 4 тыс. га земли в Одессе и более 1 тыс. кв метров недвижимости, которые в своё время были выведены из сферы управления МОУ.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина–Укринформ рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

«По первой инстанции, но принято решение о возвращении 2,5 тыс. га земли в управление Минобороны. Это земля в Одесской области, которая была незаконно изъята. Это результаты рассмотрения Хозяйственного суда Одесской области в мае 2022 года. Там принято три судебных решения» , — сказала Маляр.

Также, как добавила она, Минобороны восстановило право собственности более чем на 1 тыс. кв. метров недвижимости, которые в своё время были выведены из сферы управления Минобороны.

Также, как сообщила Маляр, суд первой инстанции принял решение о взыскании 6,8 млн грн штрафных санкций, которые Минобороны наложило за ненадлежащее исполнение хозяйственных договоров со стороны контрагентов.

Как подчеркнула заместитель министра, если будет принято окончательное решение и оно вступит в законную силу, то эти деньги поступят в государственный бюджет.

Кроме того, по словам заместителя министра, Минобороны не позволило вывести из государственной собственности из подчинения МОУ 4,3 га земли в Одессе, в переулке Артиллерийский.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года одесская прокуратура приняла меры по возвращению государству 1038 гектаров земли в Болградском районе Одесской области стоимостью 142 миллиона гривен.

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