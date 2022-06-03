Мэр Одессы провёл онлайн-встречу с мэром Вирджинии-Бич: о чём шла речь

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с мэром г. Вирджиния-Бич (США) г-ном Робертом М. Дайером.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что это первая встреча двух мэров, которая, по убеждению обеих сторон, даст старт дальнейшим взаимоотношениям городов.

«Мы прекрасно понимаем, с какими испытаниями вам пришлось столкнуться. И готовы сотрудничать с вами как сейчас, так и после войны, в более спокойное время. У нас много общего: порт, флот, а также развитая туристическая отрасль, на которой во многом держится экономика», — сказал г-н Роберт М. Дайер.

«Сегодня нам очень важна поддержка международного сообщества — как моральная, так и предоставление вооружения Украине. Я благодарен американскому народу за помощь моей родной стране, в том числе и Одессе. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество принесёт прекрасные результаты и сейчас, и после нашей победы», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Видео: «Одесса»

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