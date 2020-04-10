В США показали, каким образом COVID-19 атакует лёгкие

Американские специалисты из больницы при Университете Джорджа Вашингтона благодаря виртуальной реальности показали, как новый коронавирус (COVID-19) постепенно распространяется в лёгких человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Американские исследователи впервые использовали виртуальную реальность для того, чтобы показать, как коронавирус атакует лёгкие и убивает людей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что университетские специалисты сделали анимацию на основе полученных данных от первого пациента, попавшего к ним с коронавирусом в середине марта.

По словам доктора Кита Мортмана, на кадрах отчётливо видно, что COVID-19 наносит вред не только какой-то отдельной части лёгких, а распространяется по всем им.

Обычно кислород попадает через трахею в лёгкие, откуда начинается процесс его транспортировки кровью к сердцу и по всему телу. При коронавирусе болезнь останавливает проход кислорода к самим лёгким, что приводит к эффекту домино для остальной части человеческого тела. Именно поэтому люди с тяжёлой формой болезни требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ведь самостоятельно они не могут наполнять лёгкие кислородом.

Кстати. Состоянием на 8 утра 10 апреля в мире коронавирусом заболели 1 604 982 человека. Из них 95 739 умерли.

Как сообщала Одесса News, в МВФ заявдяют, что экономические последствия кризиса, вызванного COVID-19, будут иметь резко негативную динамику по меньшей мере до следующего года, что станет наихудшим потрясением для мира со времён Великой депрессии.