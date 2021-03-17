Одессе подарили 50 картин Льва Межберга, чьё имя долгие годы было под запретом

Одесскому художественному музею подарили 50 картин известного одесского художника-шестидесятника Льва Межберга, чьё имя долгие годы было под запретом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

«В музее радостное событие. Нашу коллекцию пополнят 50 (!!!) произведений легендарного одесского художника-шестидесятника, тончайшего лирика и колориста Льва Межберга (1933-2007). Они были щедро подарены вдовой художника Асей Межберг. В 1973 году Межберг эмигрировал в США и с тех пор его имя долгие годы было в Одессе под запретом», — подчеркнул Ройтбурд.

Он уточнил, что несколько работ Межберга хранятся в музее современного искусства Одессы и в частных коллекциях.

По словам Ройтбурда, в художественном музее до недавнего времени не было ни одной работы Межберга. В позапрошлом году его позднюю работу «Пляж в Сицилии» подарил музею галерист и коллекционер Игорь Метелицын, одессит, ныне живущий в США. Он же рассказал Асе Межберг о том, что в Одесском художественном музее нет его работ.

После этого сам Ройтбурд общался с Асей по телефону и высказал мысль, что имя Межберга надо возвращать не только в одесский, но и в общеукраинский контекст.

«В итоге ещё 50 работ Льва Межберга были подарены и национальному художественному музею Украины. НХМУ, в свою очередь, помог нам получить эти работы и транспортировать их в Одессу», — отметил Ройтбурд.

Он поблагодарил всех, кто помогал организовать отправку работ из США в Украину, и особенно — племяннику Аси Межберг Роману, оплатившему транспортировку.

Некоторые из этих работ пополнят постоянную экспозицию «От двадцатых до двадцатых». Планируется и выставка Межберга в Одесском художественном музее.

Как сообщала Одесса News, по 18 апреля в Одесском художественном музее выставка «Репост: современное искусство из коллекции Анатолия Дымчука»

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