Куда пойти в Одессе на выходных 15-16 января

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат выходные дни и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

15 января в 19:00 спектакль «Ужин в Санлисе» в Одесском Украинском театре им.В.Василько — ироническая комедия с неправдоподобно счастливым концом. Цена билетов от 50 до 300 грн.

15 января в концертном зале гостиницы «Лондонская» дополнительный концерт от проекта «Арт-сезона» — «Счастливый концерт в духе Рождества». В программу концерта войдут самые красивые и атмосферные рождественские бродвейские песни 50-х годов Тони Беннетта, Фрэнка Синатры и Одри Хёпберн, новогодняя классика, джазовые импровизации и авторские премьеры. Приходите к 18:00. Стоимость билетов – 250-350 грн.

15 января в Доме клоунов артисты театра «Маски» покажут одну из своих самых смешных и талантливых постановок – «Ромео и Джульетту». Увидеть дерзкую и безумно смешную комедию можно будет в 19:00. Цена билетов – 180-350 грн.

15 января с 14 до 16 часов состоится Новогодняя прогулка по Одессе. «Окунёмся в праздничную атмосферу истории Нового года! Пробудим зимнее волшебство и вспомним, с чего начинался самый яркий праздник. Проследим, как зарождался и менялся Новый год в Одессе и немножко в мире», — приглашают организаторы. Билеты и подробности здесь.

15 января озорная комедия «Баламуты» от автора сценария фильма «Любовь и голуби» состоится на сцене Одесского Русского театра. На что можно пойти от однообразной скучной жизни на склоне лет? На всё, даже на самые сумасшедшие поступки! И возраст тому не помеха! Цена билетов от 80 до 300 грн. Приходите к 19:00.

16 января в 11:00 — Fashion LOL — захватывающее театрализованное представление для детей от 3-х до 12-ти лет в Одесском театре музыкальной комедии. Яркие костюмы, интересные декорации, музыкальные номера, элементы шоу и, конечно же, любимые подружки LOL — подарят вам незабываемые эмоции и море позитива. Цена билетов от 100 до 380 грн.

16 января в Театре на Чайной покажут невероятно трогательную постановку под названием «Маленький Донни, победивший мрак». Спектакль в жанре псевдооперы поставлен по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Будьте готовы от души посмеяться до слёз! Ограничение по возрасту 15+. Приходите к 19:00. Стоимость билетов — 75-200 грн.

16 января на сцене Театра юного зрителя сказочный детский спектакль «Загадка Снежной королевы». В основу спектакля легла всеми любимая сказка Ганса Христиана Андерсена. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100-150 грн.

До 24 января галерея ArtОdessa в Летнем театре Городского сада представляет персональную выставку акварелиста Игоря Летинского «Ипостаси города. Немного об Одессе». Автор не является художником по профессии, но добился необыкновенной лёгкости и мастерства в избранной технике. Кажется, он просто позволяет акварели течь, как ей нравится, но получается то, что надо.

Уютных выходных! Счастливого Рождества!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская

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