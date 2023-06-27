Еврейский музей в Одессе приглашает на выставку, посвящённую истории одесской моды

В Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лусни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. Из-за того, что долгое время более 30% населения Одессы составляли евреи, музей решил посвятить иллюстративно-тематическую выставку одесской моде.

Отдельный раздел посвящён чисто еврейской моде; евреям удалось сквозь столетие пронести свою идентичность, в частности, из-за несокрушимых правил религиозного дресс-кода. Евреи разных течений носят традиционный мужской головной убор – кипу, однако они отличаются тканью, цветом и формой. Также существует более 30 основных вариаций шляп, некоторые из которых представлены на выставке.

На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени.

На старинных фотографиях можно увидеть элегантных дам и галантных кавалеров в изысканном наряде летних и зимних сезонов, а такие материальные объекты, как цилиндр, котелок, сюртук, платье, сумочка, перчатки, муфта, зонтик становятся в экспозиции артефактами.

Обращает внимание и яркая остроумная реклама одесских магазинов и производителей модной продукции давно минувших лет.

На выставке представлены уже забытые предметы туалета; вышедшие из употребления интересные вещи, такие, как подтяжки для носков или сеточка для волос.

Телефон для справок – 048 770 1865.

Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

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