В Одесской области тракторист не заметил девочку и ковшом задел её, ребёнок погиб

25 июня суд избрал 38-летнему жителю Березовки Одесской области меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть ребёнка.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 23 июня тракторист из Березовки, управляя сельхозтехникой по улице Парковой, не заметил и задел ковшом 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении по обочине за пределами проезжей части дороги. От полученных травм ребёнок скончался в больнице.

Как утверждает полиция, по результатам проверки, водитель был трезв.

Следователи по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшей.

Это преступление квалифицируется частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трёх лет.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, 2 октября 2021 года в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребёнок умер от полученных травм в карете скорой помощи.

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