В Одесской области начата подготовка к новому учебному году

Одесская область начала подготовку к новому учебному году.

Как сообщает в Fasebook Одесская облгосадминистрация, её председатель Олег Кипер всем районам области поручил начать активную подготовку к новому учебному году. Главная задача – максимально создать комфортные и безопасные условия для детей.

С этой целью Олег Кипер 27 июня провёл селекторное совещание с руководителями районных военных администраций и мэром Одессы.

Отмечается, что в этом году к поступлению в первый класс готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области. Садики готовы принять 60 тысяч детей, а школы 270 тысяч. В то же время постоянно увеличивается количество детей — переселенцев, поэтому к 1 сентября эти цифры могут увеличиться. В июле планируется контроль количества детей-переселенцев, которые должны получать образование и могут посещать одесские учреждения.

«Обращаю внимание, что государство и международные партнёры выделяют немалые средства на обустройство укрытий для детей. Вопрос укрытий на контроле Президента. Понимаю, что нам не хватает средств сразу же отремонтировать все школы и обеспечить их укрытием, и это объективная проблема. Субъективная – как общины распоряжаются выделенными средствами. Может показаться, что война спишет коррупцию, но это иллюзия. Пока есть время – проверьте каждый садик, каждую школу, каждое образовательное учреждение и их укрытие, чтобы не было стыдно перед детьми и людьми», — сказал на селекторном совещании Олег Кипер.

Глава ОГА подчеркнул, что «людям нужно предоставить возможность работать, а детям учиться. Мы должны понимать, сколько реально детей мы сможем обеспечить очной учёбой. И сколько изменений нужно, чтобы все желающие безопасно учились. Более 150 школ до сих пор нуждаются в оборудовании укрытий. У нас есть ещё два месяца до 1 сентября. Дети должны быть в безопасности и комфорте, это минимум всего, что мы можем для них сейчас сделать».

Кипер также отметил, что в то же время в области есть такие учебные заведения, где невозможно организовать укрытие из-за архитектурно-планировочных особенностей зданий. Учащихся таких заведений, по согласию родителей, будут подвозить школьные автобусы в другие учебные заведения. Сейчас в области уже 400 таких автобусов, но уточняется возможность дополнительной закупки транспорта.

«Кроме обустройства укрытий, руководителям районов поручено провести опрос по изучению родительского мнения по поводу формы образовательного процесса для детей, обеспечить техническую возможность онлайн обучения, организовать логистику их подвоза, своевременно доставить учебники до 1 сентября, реализовать требования реформы школьного питания, обеспечить образовательный процесс кадрами», — резюмировал руководитель области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер обсудили вопросы упрощения процедуры передачи убежищ из государственной собственности в коммунальную.

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