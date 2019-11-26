Глава Одесской облгосадминистрации назначил себе двух новых замов

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый назначил юристов Вячеслава Овечкина и Дениса Ванаша на должности своих заместителей.

Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«Первым заместителем председателя Одесской ОГА стал Вячеслав Овечкин. Также заместителем назначен Денис Ванаш», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Овечкин работал юристом в проектах Европейского банка реконструкции и развития, связанных с развитием инфраструктуры в Украине. Также он привлекался к работе в Международной финансовой корпорации и Черноморском банке реконструкции и развития, ING Bank N.V., UniCredit Bank AG та Deutsche Bank AG по вопросам финансирования украинского бизнеса. Ему 36 лет и родился в Харькове.

Ванаш, как отметили в ОГА, специализируется на вопросах местного самоуправления, государственного управления, земельных и строительных правоотношениях. Ванаш также сопровождал проекты в секторе недвижимости, защиту капитальных инвестиций и юридические особенности осуществления местного самоуправления. Ранее работал советником в Киевской госадминистрации и является основателем юридической компании Vanash Urban Lawyers. Ему 30 лет и родился во Львове.

Кстати. Сейчас заместителями председателя Одесской ОГА являются также Виталий Свичинский и Игорь Ткачук, которые работали на этих должностях и в составе предыдущей облгосадминистрации, которую возглавлял Максим Степанов.