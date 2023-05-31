Офис Президента обнародовал Указ о назначении Кипера главой Одесской ОВА

Владимир Зеленский назначил прокурора столицы главой Одесской областной военной администрации.

Указ о назначении размещён на сайте Офиса Президента Украины.

В нём говорится: «Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации».

Как сообщала Одесса News, 30 мая кандидатуру Кипера согласовал Кабинет Министров Украины.

Олегу Киперу 43 года, он родился в селе Тимково Кодымского района Одесской области, в 2002 году окончил Одесскую юридическую академию, в 2017 году защитил кандидатскую диссертацию. У него двадцатилетний стаж работы в прокуратуре, сначала занимал должности в Подольском межрайонном управлении, затем в прокуратуре Одесской области, позже работал заместителем начальника следственного управления Генпрокуратуры, возглавлял управление прокуратуры Ивано-Франковской области, а позже был заместителем председателя региональной прокуратуры.

В 2015 году как самовыдвиженец принимал участие в выборах мэра Одессы и набрал 106 голосов. Позже руководил одним из отделов в ГПУ, а летом 2020 возглавил прокуратуру Киева.

Женат, имеет дочь.

До 2022 года супруга Кипера Ирина имела гражданство РФ, но после начала полномасштабного вторжения, по его словам, супруга отказалась от российского паспорта.

Из-за работы в Генпрокуратуре во время президентства Януковича в 2015 году Кипер был люстрирован. Позже окружной административный суд Киева удовлетворил его иск о возобновлении в должности.

По данным СМИ, Кипера считают человеком руководителя ОПУ Андрея Ермака.

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