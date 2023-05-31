Свитолина победила в Париже австралийку, Байндль и Ястремская покинули турнир

Одесская теннисистка Элина Свитолина вышла 31 мая в третий круг Открытого чемпионата «Роллан Гаррос» во Франции.

Во втором раунде Элина (№192 WTA) в трёх сетах победила Сторм Гантер из Австралии (204) – 2:6, 6:3, 6:1, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на парижском корте имени Симонн Матье 1 час 52 минуты.

В третьем круге (1/16 финала) «Роллан Гаррос» Свитолина встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 5) – Анна Блинковой (нейтральный статус, 56).

Тенниситка из Одессы Екатерина Байндль (№83 WTA) уступила Ольге Данилович из Сербии (105) — 3:6, 2:6 и покинула турнир.

В первом круге турнира Roland Garros проиграла и одесситка Даяна Ястремская (WTA 144) — хорватке Донне Векич (WTA 22) со счётом 2:6, 5:7.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Элина Свитолина выиграла финал турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция), обыграв теннисистку с нейтральным статусом Анну Блинкову (WTA 66).

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