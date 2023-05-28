Свитолина выиграла первый турнир после возвращения в спорт

В финале турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция) одесская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) обыграла россиянку Анну Блинкову (WTA 66).

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

Отмечается, что матч длился 94 минуты, в течение которых Свитолина подала один эйс и сделала три двойные ошибки. Также Элина реализовала семь из тринадцати брейк-пойнтов против трёх из десяти у соперницы.

Кстати, для россиянки в мае это уже второе поражение от одесситок. В Реусе (Испания) она проиграла Даяне Ястремской.

Для Свитолиной эта победа стала первой на турнирах WTA с августа 2021 года, когда она триумфовала в Чикаго. Всего у одесситки 17 побед на одиночных турнирах.

Комментируя свою победу в Страсбурге, Элина заявила, что все свои призовые средства передаст нуждающимся детям Украины.

«Я хотела бы разделить эту энергию с Украиной, с моей родиной. Я пожертвую все свои призовые на благотворительность. Все призовые с этого турнира отправятся украинским детям и нуждающимся в их тяжёлые времена.

Я бы хотела поблагодарить Францию за чрезвычайную работу – за помощь украинцам, за обеспечение их ощущением второго дома. Спасибо за то, что вы делаете для нас.

Вместе увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо. Слава Украине».

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