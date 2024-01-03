Одесский фигурист попал в сборную Украины на IV зимние Юношеские Олимпийские игры

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил поимённый состав участников официальной делегации национальной сборной команды Украины для участия в IV зимних Юношеских Олимпийских играх-2024, которые уже через несколько недель стартуют в Канвондо (Республика Корея).

Украину будут представлять 44 юных олимпийца: 24 юноши и 20 девушек. В состав официальной делегации национальной сборной также входят 19 тренеров и представителей технического персонала и 8 человек штаба во главе с шефом миссии – директором департамента Олимпийского движения и спорта НОК Украины Иваном Бондарчуком.

Одессу представит Вадим Новиков, фигурист, который выступит в соревнованиях по одиночному катанию. Ему в апреле исполнится 18 лет. Вадим отправится на Олимпиаду вместе со своим тренером — Натальей Воробьёвой.

Отмечается, что всего на Юношеских Олимпийских играх в течение 14 дней более 1900 спортсменов из 80 стран от 15 до 18 лет разыграют 81 комплект наград.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Вадим Новиков стал серебряным призёром Международного турнира Edusport Trophy в Румынии.

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