В районе Одесского автовокзала самый грязный воздух

В Одессе проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха, осуществляемый передвижной муниципальной лабораторией в установленных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, границах санитарно-защитных зон потенциально-опасных объектов г. Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах.

Как сообщает Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, за последний квартал лабораторией было осуществлено 112 наблюдений с автоматическим отбором проб и измерениями концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами.

Отмечается, что осуществлено 1233 определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 8 компонентам: оксид углерода, озон, сероводород, диоксид серы, аммиак, пыль, диоксид азота, углеводороды (суммарные).

По результатам мониторинга на территории города в районе Автовокзала наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по пыли и по фенолу — в районе Херсонского сквера.

Одесса News информировала, что в первом полугодии 2023 года Одесса заняла третье место в Украине по загрязнению воздуха.

Одесса News информирует читателей об экологических проблемах в еженедельных воскресных выпусках «Тузловские лиманы: война и мир».

Чтобы узнать о самом важном, актуальном, интересном в Одессе и мире, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy