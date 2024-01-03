В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Дерментли, светлая память

На войне погиб житель единственного в Одесской области албанского села Каракурт Васильевской громады Анатолий Дерментли.

Об этом сообщает Махала.

15 октября 2023 года во время выполнения боевого задания Анатолий получил несовместимые с жизнью ранения.

Анатолий родился 3 сентября 1980 года, всю жизнь провёл в родном селе. После начала полномасштабного вторжения мужчину мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины. Солдат Дерментли нёс службу в первом отделении огнемётчиков 118 отдельной механизированной бригады.

22 октября воина провели в последний путь и похоронили в родном селе на местном кладбище.

Одесса News сообщала, что во время наступательных действий по освобождению оккупированной территории погиб военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Марк Соловьёв из Одесской области.

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Фото: Васильевская громада

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