Мэр Одессы обратился к членам муниципалитета немецкого Регенсбурга

28 апреля Одесский городской голова Геннадий Труханов выступил с речью на заседании Муниципалитета города-побратима Регенсбург (Федеративная Республика Германия).

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в ходе заседания обсуждались вопросы текущей ситуации в Украине и Одессе, временного пребывания граждан Украины в Германии, предоставления Одессе гуманитарной помощи, а также поддержки включения исторического центра Одессы в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Геннадий Труханов поблагодарил жителей города-побратима Регенсбург, работников Муниципалитета Регенсбурга и мэра города госпожу Гертруд Мальц-Шварцфишер лично за солидарность с Украиной и всестороннюю поддержку нашего города, которую оказывает Регенсбург.

«Украина – едина! И одесситы ещё раз это подтверждают. Наши защитники – это отважная и самоотверженная украинская армия. Вооружённые Силы Украины и силы Территориальной обороны города Одессы сдерживают нападения войск оккупантов и делают всё возможное ради безопасности наших граждан. Благодаря всем этим людям Одесса была, есть и будет городом-героем. И никто никогда не сможет сломать наш дух! Дух свободы и жизнерадостности! Единство и взаимоподдержка с каждым днём ​​приближают нас к победе над оккупантами», – сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одессу прибыл гуманитарный груз из немецкого города Бранденбург, а в апреле из Дюссельдорфа.

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