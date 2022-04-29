Министр культуры просит огульно не сносить памятники и переименовывать улицы

Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт национальной памяти дали разъяснение по поводу сноса памятников и переименования названий, связанных с историей и культурой России и СССР.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Теlegram.

«Ключевой момент: очищение публичного пространства от маркеров имперских претензий на украинские земли должно сопровождаться более глубоким переосмыслением этой части украинского исторического и культурного наследия, выработкой на уровне общества соответствующих нарративов», — заявил Ткаченко.

Он также отметил, что декоммунизация должна продолжаться, особенно после вторжения России в Украину, но вопрос демонтажа монументов и смены названий объектов топонимики должны решаться в соответствии с украинским законодательством.

По словам министра, прежде всего необходимо учитывать и выводы учёных и независимых экспертов относительно исторической и художественной ценности таких объектов и уже тогда решать вопрос целесообразности их названий.

«Если же объект имеет соответствующий правовой статус, следует рассматривать варианты снятия статуса или перемещения объекта культурного наследия. Подробные разъяснения по этому поводу — на сайте МКИП. Некоторые достопримечательности нуждаются в переосмыслении и обретении нового культурного контекста. Некоторые могут стать экспонатами в создании музеев пропаганды. По мнению МКИП, это то, по какому пути должна идти Украина», — заявил он.

Ткаченко призвал власти на местах принимать решение взвешенно. «Понятно, что сейчас это крайне неотложный вопрос. Однако давайте не уподобляться поведению врага и не превращать отдельные вещи в объекты политических манипуляций. Мы должны помнить о цивилизованном подходе. Это поступок толерантного государства», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, в апреле одесский уличный активист Демьян Ганул собственноручно с помощью молотка демонтировал памятную доску герою гражданской войны Григорию Котовскому.

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