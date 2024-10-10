Атаку на аэродром «Ханская» в РФ подтвердил Генштаб ВСУ

В ночь на 10 октября нанесён удар по аэродрому «Ханская» в российской Адыгее, находящемуся более чем в 400 километрах от линии фронта.

Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в операции принимали участие силы Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил специальных операций ВСУ.

Во время атаки на аэродром находились 57 единиц российской авиации, среди которых боевые и тренировочные самолёты, а также вертолёты, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

В частности, на аэродроме базировались 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, четыре Су-35С, два Ми-8, пишет издание.

После попадания начался масштабный пожар, сопровождаемый детонацией боеприпасов. Точное количество уничтоженной техники пока уточняется, но спутниковые снимки подтверждают значительные разрушения.

По информации источников «РБК-Украина», этот аэродром использовался российскими военными для дозаправки самолётов и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Местные власти объявили эвакуацию из-за масштабных пожаров на месте происшествия.

Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов признал, что была атака беспилотников, из-за которой идёт эвакуация жителей населённого пункта Родниковое.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины 9 октября поразили склад с дронами-камикадзе в Краснодарском крае России.

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