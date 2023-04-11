Ещё 100 военнослужащих удалось вернуть из вражеского плена

В ходе обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 10 апреля, в Украину удалось вернуть 100 военнослужащих – 80 защитников и 20 защитниц.

Об этом сообщил в Telegram координационный центр по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобождённых военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобождённому 19 лет.

«В этот раз удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-Морских сил, 21 военнослужащего Вооружённых Сил Украины и 11 теробороновцев. Освобождённые защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций», – сообщили в штабе.

Почти половина из освобождённых пленных имеют тяжёлые ранения, болезни или подвергались пыткам, добавили в пресс-центре.

Координационный штаб сообщил, что в соответствии с Женевскими конвенциями Украина передала РФ пятерых тяжелораненых пленных.

«Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора ещё пять тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны», – говорится в сообщении.

Также в священный для мусульман месяц Рамадан Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе армии страны-оккупанта.

«Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант, согласно Женевским конвенциям, должно немедленно вернуть без предварительных условий», – заявили в штабе.

Для справки. С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате «всех на всех».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Офисе омбудсмена Украины состоялась встреча с родственниками военнослужащих с острова Змеиный, захваченных в плен российскими захватчиками.

Фото: Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными /Теlegram

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