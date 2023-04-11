На 412-й день войны ВСУ уничтожили вертолёт Ми-24, склад боеприпасов, 9 БпЛА

Начались 412-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ на 6 утра 11 апреля, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника, сбит вражеский вертолёт Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника», — говорится в сводке.

Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. За прошедшие сутки противник нанёс 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых — из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся ожесточённые уличные бои в Бахмуте.

Самые кровопролитные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. Здесь вчера враг успеха не имел.

Отмечается, что на Шахтёрском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил, совершил обстрелы нескольких населённых пунктов в Донецкой области, в том числе Угледара.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться, произвёл обстрелы населённых пунктов, что неподалёку с линией боевого столкновения.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля был произведён очередной обмен военнопленными, в результате которого 100 военнослужащих ВСУ смогли вернуться на родину.

На главном фото Сергей – пулемётчик 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, контракт с частью подписал в конце прошлого года, окончив перед этим Одесский военно-морской лицей. С первых дней морпех принимает участие в освобождении украинской территории в Донецкой области.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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