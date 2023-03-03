В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Боднаровский

На войне с российскими захватчиками погиб житель села Палиевка Выгодянской громады Одесской области Дмитрий Боднаровский.

Об этом сообщил в Facebook Выгодянский сельсовет.

Дмитрию было 24 года…

Герой родился в 1998 году и проживал в селе Палиевка. В пресс-службе громады отмечают, что он был хорошим, ответственным человеком и настоящим патриотом. Защищать родную страну Дмитрий ушёл с первых дней вторжения. Жизнь молодого воина оборвалась во время жестоких боёв вблизи населённого пункта Бахмут Донецкой области.

Похороны Дмитрия Боднаровского прошли 6 февраля на Аллее Славы кладбища в селе Выгода.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прошло прощание с 38-летним жителем посёлка Березино Тарутинской громады Одесской области, погибшего в марте 2022 года в бою.

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Фото: Выгодянский сельсовет/Facebook

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