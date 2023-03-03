373-ий день войны: бойцы ВСУ за сутки сбили Су-25, вертолёт Ми-24, 7 беспилотников врага

Начались 373-и сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По информации Генштаба ВСУ на 6 утра 3 марта, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили более 85 атак противника.

Враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Так, оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг совершил миномётные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

На Бахмутском направлении противник не перестаёт штурмовать город Бахмут.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому обстрелу оккупантов подверглись более 45 населённых пунктов. Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. Около 200 человек из села Боевое вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартировывают российских наёмников.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолёт Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа «Суперкам», 2 – «Орлан» и 4 – «Ланцет»).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг» ВСУ/Facebook

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