На 5 ст. Большого Фонтана проводятся работы по переносу заезда-выезда на МакДрайв

На 5-й станции Большого Фонтана в Одессе проводятся работы по переносу заезда-выезда на МакДрайв.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, ремонт находится на финальной стадии. Построены новые отдельные заезды и выезды, которые не мешают движению пешеходов и транспорта. Велосипедная полоса отделена специальными делиниаторами.

Как отмечают специалисты, это позволит увеличить пропускную способность этого участка дороги.

«Это давний проблемный вопрос, который стал особенно актуален во время реконструкции улицы Черняховского и смены организации дорожного движения. Тогда же мы достигли договорённости с руководством Макдональдса. Но из-за полномасштабного вторжения сроки выполнения работ несколько сдвинулись», — отметил Геннадий Труханов во время рабочего выезда.

По словам мэра, ещё остаются проблемными МакДрайвы на площадях Толбухина и Независимости в Киевском районе.

«Одесситы долго ждали возвращения Макдональдса. Уверен, что на открытии будет аншлаг. Поэтому намерены как можно скорее решить и дорожные вопросы на этом участке», — отметил мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, компания McDonald’s объявила о возобновлении работы ресторанов в Украине, в частности, в Одессе.

Фото и видео: «Одесса»

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