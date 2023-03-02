McDonald’s планирует возобновить работу на юге и востоке Украины, в частности, в Одессе

Компания McDonald’s объявила о второй фазе возобновления работы ресторанов в Украине, в частности, о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы McDonald’s в Instagram.

«Сейчас, когда война длится уже год, для McDonald’s особенно важно продолжать поддерживать местные общины и возвращать украинцам любимые блюда и привычный сервис. Помимо постоянного мониторинга ситуации безопасности, следующий этап требует возобновления цепочек поставок, в частности логистических, поэтому занимает больше времени», — говорится в сообщении.

Прежде всего, компания рассматривает возможность открытия ресторанов в Одессе в конце марта, в Днепре в конце апреля и в нескольких других городах. Планы компании будут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией безопасности в городах и регионах.

В компании отмечают, что «безопасность посетителей и работников является безусловным приоритетом McDonald’s, поэтому рестораны будут работать в соответствии с расширенными протоколами безопасности, введёнными во всех открытых заведениях в Украине».

“Несмотря на сложности, вызванные войной, с сентября прошлого года McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны. Возобновляя работу каждого нового ресторана, компания отвечает на многочисленные запросы клиентов, ожидающих открытия McDonald’s, а также стремится поддержать сотрудников, предоставляя возможности работать, и вносит свой вклад в развитие общин и местную экономику”, — подчеркнули в компании.

Совместно с «Фондом Дом Рональда МакДональда» и при активном волонтёрском участии работников компания поддерживала украинцев на протяжении всего прошлого года и продолжает поддерживать сегодня. Пострадавшим украинским семьям волонтёры собирают и передают продукты первой необходимости, а государственным больницам – современное оборудование для лечения миноразрывных ран.

“Даты открытия ресторанов в новых регионах будут публиковаться на официальных страницах компании в соцсетях», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о встрече мэра Одессы Геннадия Труханова с директором по развитию McDonald’s Ukraine Виталием Стефураком.

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