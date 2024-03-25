В Одессе детсады работают без приготовления еды для малышей

25 марта детские садики в Одессе, которые на 8:00 не имели света, принимают детей в дежурные группы.

Об этом сообщила в Facebook руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Воспитатели сообщат, есть ли свет в заведении Вашего ребёнка. Если да, то он будет работать в обычном режиме. Если нет – будет принимать детей в дежурные группы», — написала Буйневич.

Она также сообщила, что «без света готовить еду будет трудно, если есть неотложная потребность привести в садик, накормите завтраком ребёнка дома».

Одесса News информировала, что в Одессе 25 марта из=за повреждения энергетической инфраструктуры в результате попадания обломков сбитого вражеского дрона действуют экстренные отключения света – ситуация в энергосистеме остаётся сложной, особенно в Пересыпском районе города.

Чтобы снизить нагрузку на сеть сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности.

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