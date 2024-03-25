Российский корабль «Ямал» в Севастополе получил критические повреждения

Во время ракетного удара по Севастополю 24 марта был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК «Ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

«Оккупанты непрерывно откачивают воду с поражённого корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте», – добавили в украинской разведке.

Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки сил безопасности и обороны Украины против военных объектов РФ уточняются, добавили в ГУР.

Одесса News информировала, что вечером 23 марта и ночью 24 марта в Севастополе раздались мощные взрывы. Telegram-каналы и OSINT-расследователи писали, что три ракеты попали в главный узел спецсвязи ЧФ РФ на улице Музыки. Прилёты фиксировали и в других районах Севастополя. В Генштабе ВСУ утром 23 марта сообщили, что во время ночной ракетной атаки в Севастополе поражены несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ и два больших десантных корабля «Ямал» и «Азов».

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пояснил, что если «Ямал» и «Азов» удалось вывести из строя, то в составе Черноморского флота оккупантов остаётся лишь 3 БДК.