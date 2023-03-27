Потери российской армии в Украине уже превысили 170 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 27 марта 2023 годов ориентировочно составили 171160 военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что только за последние сутки ликвидировано 610 человек личного состава россиян.

Также уничтожено 3595 танков, 6953 боевых бронированных машины (+6 за последние сутки), артиллерийских систем – 2638 (+7), РСЗО – 523 (+1), средств ПВО ‒ 277, самолётов – 305, вертолётов – 291, БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216, крылатых ракет ‒ 911, кораблей/катеров ‒ 18, автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7), специальной техники ‒ 285 (+3).

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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