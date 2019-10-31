Украина в этом году не впустила на свою территорию более 1 млн книг из РФ

Госкомитет по телевидению и радиовещанию предоставил 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ изданий антиукраинского содержания, что составляет более 1 млн экземпляров книг.

Об этом сообщил во время дискуссии «Искусство вне политики: Когда государство имеет право на цензуру?» первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, которого цитирует пресс-служба комитета.

Червак заметил, что с 2017 года Госкомтелерадио предпринимает меры по ограничению доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания и выявление и пресечение незаконной реализации книжной продукции, завезённой с территории Российской Федерации без разрешительных документов. Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, комитет предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений.

«В частности, по состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешённой к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения», — сказал Червак.

При этом он добавил, что предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена ​​или ввозится с территории РФ, неконтролируемой территории Украины, а также отметил, что 3580 отказов получили субъекты хозяйствования из-за непредоставления в полном объёме пакетов документов или выявления в документах недостоверных сведений.

Как сообщала Одесса News, ранее Госкомитет телевидения и радиовещания не разрешил ввоз с территории России трёх изданий, содержавших «признаки пропаганды имперских геополитических доктрин»: книги Сергея Васильева «На разломе двух времён» (издатель ООО «Альпина Паблишер», г. Москва), Тима Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра І до Николая ІІ» (издатель ООО «Альпина нон-фикшн», г. Москва) и Алексея Волкова «Шаги Командора» (издатель: ООО «Издательство «Е», г.Москва).

