В Одессе Министр обороны Украины встретился со Столтенбергом

30 октября в Одессе в рамках визита Североатлантического совета в Украину Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провёл встречу с делегацией Альянса во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, глава военного ведомства поблагодарил иностранных коллег за визит и неизменную поддержку Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО.

«Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО для безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе», — заверил Загороднюк.



Министр обороны проинформировал гостей о текущей ситуации на востоке Украины и о мерах руководства государства и Минобороны по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Украины, о незаконной оккупации Крымского полуострова.

«Мы делаем всё возможное, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, ведь это первое подобное нарушение безопасности в регионе после Второй мировой войны. До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Чёрном море и значительную его милитаризацию. Всё это вызывает ряд проблем коммерческому судоходству и доступу к определённым зонам», — сказал Загороднюк.

Он отметил, что Украина будет привлекать внимание международного сообщества к таким случаям.

«Мы будем действовать на всех возможных политических уровнях и в международных институтах. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Чёрном море, что также должно стать шагом к решению этой проблемы», — сказал министр обороны.

Как сообщала Одесса News, 30 октября в Одессу прилетел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО. Они посетили Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию (SNMCMG2), прибывшую в Одесский морпорт.

Столтенберга в одесском аэропорту встречал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, состоялась встреча Столтенберга с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Программа визита продолжится сегодня, 31 октября, в Киеве, где запланировано проведение заседания Комиссии НАТО — Украина при участии Президента Украины Владимира Зеленского. Генеральный секретарь НАТО выступит перед народными депутатами, сообщает пресс-служба Главы государства.

Планируется также отдельная встреча Главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В 11 часов должна состояться встреча Президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Фото: Минобороны Украины, АМПУ