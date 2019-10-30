Сегодня в Одессу прибывает глава НАТО

30 октября в Одессу совершит визит Североатлантический совет НАТО, что является важным сигналом и желанием послов государств-членов Альянса понять ситуацию на Чёрном море.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в своём Telegram-канале.

«Вопрос черноморской безопасности — тема нынешнего визита НАТО в Украине. И получение помощи на черноморском направлении — это и есть для нас приоритет сейчас», — говорится в сообщении.

Как отмечается, визит в Украину позволит послам получить чёткое представление и утвердить, например, пакет помощи, предложенный Альянсом Украине, который называется «черноморский пакет».

«Каждое государство-член Альянса добавляет своё видение, свои возможности, какие финансовые взносы, тренировки и всё остальное. Для Альянса важно убедиться в том, что происходит. Особенно в этом контексте важны встречи с руководством государства, руководством ВСУ, и организациями по безопасности, которые являются наиболее интересными и критическими для Альянса «, — добавили в МИД.

Планируется, что в Одессе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы стран НАТО посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию (SNMCMG2), прибывшую вчера в Одесский морпорт.

Программа визита продолжится 31 октября уже в Киеве, где запланировано проведение заседания Комиссии НАТО — Украина при участии Президента Украины Владимира Зеленского. Генеральный секретарь НАТО выступит перед народными депутатами, сообщает пресс-служба Главы государства.

«31 октября Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве. Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, который накануне, 30 октября, посетит Одессу», — говорится в сообщении.

Планируется также отдельная встреча Главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В 11 часов должна состояться встреча Президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.