Саакашвили переехал жить в Одессу

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отпраздновал новоселье в недавно приобретённой квартире в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Саакашвили.

«Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья. Гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов — эталон украинского гражданина. Что ещё нужно для счастья — тёплая домашняя обстановка, друзья, хорошее вино и очень интересный разговор», — написал Саакашвили.



Саакашвили не уточнил координаты своего одесского жилья, однако, скорее всего, что квартира находится на Итальянском бульваре в одной из многоэтажек от компании «Кадорр».

Олег Сенцов, побывавший на новоселье, рассказал на своей странице в Facebook, что новая квартира Саакашвили — «маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже».

Фото: Facebook