Луценко: Разговор Курченко и Саакашвили не смонтирован

Экспертиза подтвердила, что разговор украинского беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили не смонтирован.

Об этом в интервью Цензор.нет сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Буквально на прошлой неделе ГПУ получила, наконец, экспертизу, подтверждающую, что разговор Курченко и Саакашвили, который носит признаки государственной измены, не является смонтированным, а голоса соответствуют голосам Курченко и Саакашвили», — отметил Луценко.

По его словам, эту экспертизу сделал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) Минюста.

На вопрос, думает ли он, что это будет иметь продолжение после того, как Саакашвили вернулся в Украину, Луценко отметил, что это не влияло на дело, и всё упиралось именно в экспертизу.

«Она закончена. Значит, следователи СБУ и прокурор ГПУ будут идти дальше», — уточнил генпрокурор.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский Указом № 329/2019 вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили путём внесения изменений в указ экс-президента Петра Порошенко.

Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году. Тогда он был назначен на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Осенью 2016 года ушёл в отставку, а уже 26 июля 2017 года президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

В 2017 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками экс-президента Виктора Януковича. Луценко назвал, в том числе, имя олигарха Сергея Курченко и обнародовал аудиозапись, где Саакашвили беседует с Курченко. Саакашвили назвал эти обвинения «фейком».

В конце декабря 2017 года правоохранители подтвердили подлинность голосов в зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко.