СБУ объявила Шарию подозрение в госизмене: запретят ли его партию

Известного журналиста Анатолия Шария СБУ заподозрила в государственной измене и 9-летней работе на РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере. «Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — считают в СБУ.

Подозрение объявлено ​​под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Факт вручения Службой безопасности Украины подозрения блогеру Анатолию Шарию не может быть причиной для прекращения деятельности «Партии Шария», неофициальным лидером которой он является, об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

«Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного её члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения её лидеру даже за серьёзное преступление не предусмотрена законодательством», — подчеркнула она.

Айвазовская напомнила, что согласно Конституции, образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путём, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв её безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

В то же время она отметила, что закон «О политических партиях» предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно её деятельности, установленных Конституцией.

«Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не одно и то же, что и обвинительный приговор», — добавила председатель правления ОПОРЫ.

Как сообщала Одесса News, по мнению Председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, в Украине началась зачистка информационного вещания от оппозиции.

Видео и инфографика: СБУ

Фото: СБУ, Facebook

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